La cantante al posto di Barbara D’Urso Non è una notizia | è una bomba che scoppia in tv

(Di giovedì 1 luglio 2021) Finalmente una delle news più attese dell’ultimo, turbolento ed incerto, periodo è arrivata. Anna Tatangelo prenderà con coraggio ildinello spazio domenicale di Mediaset, quello che era riservato alla Domenica Live della regina di Cologno Monzese da ben dieci anni. Sarà ladi Sora, dunque, a sfidare Mara Venier nel fine settimana. Una sfida indubbiamente ardua, di sicuro non adatta a tutti i caratteri. Inoltre per la nuova stella di Mediaset si tratta di un’avventura piuttosto inedita, eppure qualcosa lascia intendere che riuscirà a soddisfare le alte aspettative del pubblico. Anna ...

Ultime Notizie dalla rete : cantante posto

... mio figlio Matteo? Pesca e orto" Anna Tatangelo e Silvia Toffanin aldi Barbara d'Urso? L'esperto di tv Davide Maggio esprime qualche dubbio sulla scelta delladi Sora al timone della ...Durante i mesi della pandemia ho messo avecchie videocassette, sai in certi momenti si cerca ... Ho una brutta memoria per nomi e testi, non potrei fare il. Ma ho una grande memoria ...Personalità illustri del mondo dello spettacolo ci hanno spesso abituato a nomi particolari per i loro figli. Pensiamo a North West (figlia di Kanye West e Kim Kardashian), Summer Rain (figlia di Chri ...Silvia Toffanin e Anna Tatangelo prendono il posto di Barbara d'Urso al timone della domenica pomeriggio di Canale 5? I palinsesti Mediaset.