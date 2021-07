Green Pass «per entrare nei luoghi della movida» | la proposta degli Enti Locali Resta il nodo riapertura discoteche

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nel governo è soprattutto la Lega con Giancarlo Giorgetti a spingere per ulteriori aperture a favoreestiva, in primis delle. Il responsabile dello Sviluppo...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - anto_galli4 : RT @AntonioGrzt: Una notizia che senza la comunità di Twitter non sarebbe mai esistita. Oggi ho raccontato sulla Verità la strana vicenda… - IvanBrescia : @Deputatipd @serracchiani @pdnetwork Son vaccinato da settimane e ancora aspetto il codice per green pass. Siete un… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Cosa cambia dal 1° luglio 2021 Covid A partire da oggi si può iniziare a utilizzare il, per i viaggi in Europa ma non solo. La fine delle restrizioni, grazie al possesso di questo ...Si potrà assistere alla gara solo se in possesso di(con almeno due settimane di distanza dal secondo vaccino), mascherina FFP2, certificato di guarigione dal Covid o un test negativo ...Nel governo è soprattutto la Lega con Giancarlo Giorgetti a spingere per ulteriori aperture a favore della movida estiva, in primis delle discoteche. Il responsabile dello ...“Abbiamo aspettato senza protestare, con educazione, e abbiamo visto tutte le sere nel nostro paese, da quando ...