rivoluzione nell'organigramma del Torino. Molto presto verrà annunciato l'addio con il direttore generale Antonio Comi, malgrado un contratto in scadenza nel 2022. Sarà divorzio anche con Massimo Bava, direttore del settore giovanile, malgrado un altro anno di contratto, e con il segretario del settore giovanile Vincenzo D'Ambrosio. Resistono sia il direttore sportivo Vagnati, in virtù di un contratto più lungo e nella speranza di riscattare l'ultima stagione piena di errori, che il team manager Moretti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Esclusiva: rivoluzione Toro, ai saluti Comi, Bava e D'Ambrosio

