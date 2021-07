ELEX 2 | un video mostra il gioco in azione – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 1 luglio 2021) THQ Nordic ha pubblicato il primodi gameplay di2, l’attesissimo nuovodi ruolo di Piranha Bytes.. THQ Nordic ha pubblicato il primo trailer di2 perre il gameplay del. Il, che trovate in testa allail personaggio guidato dal giocatore che cammina in diversi ambienti. L’atmosfera sembra essere in linea con quella del primo, mentre la grafica sembra essere migliorata, anche se ovviamente non bisogna aspettarsi una produzione tripla A. Nel...

Gli sviluppatori hanno dunque voluto sottolineare di aver applicato questa filosofia anche in... Devo ammettere però che quanto ho visto nello spezzonemostrato non mi ha impressionato da ...... elemento che tornerà a giocare un ruolo rilevante anche in2 . Nel corso delsi intravedono chiaramente i Berserker, guerrieri che usano tanto la spada quanto la magia e una delle tre ...THQ Nordic ha pubblicato il primo video di gameplay di ELEX 2, l'attesissimo nuovo gioco di ruolo di Piranha Bytes.. THQ Nordic ha pubblicato il primo trailer di ELEX 2 per mostrare il gameplay del ...È stato svelato il nuovo titolo a cui il team di Piranha Bytes Game, lo stesso che ha dato i natali altri giochi noti come Gothic, sta lavorando e in quest ...