Barbara d’Urso, cancellati due programmi da Mediaset. Parla Piersilvio Berlusconi: “Non ha più senso” (Di giovedì 1 luglio 2021) La notizia del giorno nel mondo televisivo italiano è il nuovo palinsesto Mediaset che ridimensiona Barbara d’Urso. L’ormai ex regina della Domenica dell’emittente infatti si è vista cancellare due programmi: Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Al suo posto, Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Sulla questione, si è espresso Piersilvio Berlusconi, che ha svelato i motivi dietro alla decisione sulla conduttrice. Barbara d’Urso perde entrambi i Live: le ragioni di Mediaset Da tempo era nell’aria che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) La notizia del giorno nel mondo televisivo italiano è il nuovo palinsestoche ridimensiona. L’ormai ex regina della Domenica dell’emittente infatti si è vista cancellare due: Domenica Live e Live – Non è la. Al suo posto, Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Sulla questione, si è espresso, che ha svelato i motivi dietro alla decisione sulla conduttrice.perde entrambi i Live: le ragioni diDa tempo era nell’aria che ...

