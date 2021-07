Ape24 – Poi ti richiamo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è alle 10 ma meglio anticiparsi. Lo avevo fatto anche in occasione del mio primo incontro con Pfizer, che se fossimo nel mezzo di un film tedesco anni ’80 risponderebbe al nome di uno di quei prof che più severi non si potrebbe. E invece è un vaccino (che precisazione inutile, sic.) e in quanto vaccino ha il potere di unire chi ha una coscienza un minimo proiettata al bene comune. Il caldo chiama un “Ape” da servire con ghiaccio, pure il venticello che si insinua tra le ringhiere si rivela ingannevole. I gazebo messi lì per fare ombra non rispondono ai bisogni di noi che siamo in fila ad aspettare che il numero proiettato sul display combaci con ...