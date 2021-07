Abandoned per PS5: l'app per condividere i trailer del gioco è già sui server di PlayStation (Di giovedì 1 luglio 2021) Abandoned ha ricevuto molta attenzione ultimamente, poiché in molti hanno pensato che il gioco fosse in realtà Silent Hill. Il titolo proviene da un nuovo sviluppatore indipendente, Bluebox Studios e sta per ricevere un'app che servirà per condividere i trailer del gioco. Sebbene l'app sia stata posticipata ad agosto dopo essere stata annunciata in uscita a giugno, è già presente sui server PlayStation con un elenco e le dimensioni del file. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021)ha ricevuto molta attenzione ultimamente, poiché in molti hanno pensato che ilfosse in realtà Silent Hill. Il titolo proviene da un nuovo sviluppatore indipendente, Bluebox Studios e sta per ricevere un'app che servirà perdel. Sebbene l'app sia stata posticipata ad agosto dopo essere stata annunciata in uscita a giugno, è già presente suicon un elenco e le dimensioni del file. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Abandoned per #PS5: l'app per i trailer presente sui server di #PlayStation. - bear_tally : RT @TamaraSka7: ?PETIZIONE ?IMPORTANTE??IMPORTANT PETITION? CHIEDIAMO UNA NUOVA LEGGE SUL RANDAGISMO PER TUTELARE ANCHE I GATTI ABBANDONAT… - Stoupwhiff : C’è tanto chiacchiericcio riguardo il prossimo progetto di Hideo Kojima. Tutta la faccenda riguardante la presunta… - AndreaFischer99 : RT @TamaraSka7: ?PETIZIONE ?IMPORTANTE??IMPORTANT PETITION? CHIEDIAMO UNA NUOVA LEGGE SUL RANDAGISMO PER TUTELARE ANCHE I GATTI ABBANDONAT… - GamingToday4 : Abandoned – Il rinvio del trailer è una confrema per Schreier -