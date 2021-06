(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’influencer con oltre 2 milioni di followerentra a far parte della squadra di LIVENow Fitness, la sezione dedicata al benessere fisico della nuova piattaforma online, con il format . A partire dal 28 giugno, per un mese,presenta in live streaming su LIVENow il suo percorso fitness insieme aler professionista Luca Santonastaso, proponendo agli utenti LIVENow sei lezioni di allenamento completo e la possibilità di imparare insieme a lei il suoing quotidiano. “Allenarmi mi fa sentire bene, fisicamente e psicologicamente. Grazie all’aiuto del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TIME TRAIN

L'abbiamo raggiunta in occasione del lancio del suo nuovo programma di fitness, "towith Beatrice Valli", in collaborazione con il coach Luca Santonastaso per la piattaforma LIVENow, che ...Nelle news del tg Diregiovani di oggi: il tour estivo di Mahmood, Cardi B incinta, Temptation Island, Halloween Kills,towith Beatrice ...L’influencer con oltre 2 milioni di follower Beatrice Valli entra a far parte della squadra di LIVENow Fitness, la sezione dedicata al benessere fisico della nuova piattaforma online, con il format ...30 GIUGNO - Fitness / Lifestyle “TIME TO TRAIN WITH BEATRICE VALLI” L’influencer con oltre 2 milioni di follower Beatrice Valli entra a far parte della squadra di LIVENow Fi ...