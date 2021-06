Euro 2020, Belgio con il fiato sospeso: Hazard e De Bruyne non si allenano, restano in dubbio per il match con l’Italia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kevin De Bruyne ed Eden Hazard non si sono ancora ristabiliti dopo gli infortuni rimediati contro il Portogallo nella gara degli ottavi di Euro 2020. Le due stelle del Belgio hanno saltato la seduta di allenamento casalinga in programma nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Tubize, vicino Waterloo, dove i Diavoli rossi stanno preparando la sfida di venerdì prossimo contro gli Azzurri. Hazard e De Bruyne restano dunque in forte dubbio in vista della gara contro la Nazionale italiana a Monaco. Nelle ultime ore, in particolare, le condizioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kevin Deed Edennon si sono ancora ristabiliti dopo gli infortuni rimediati contro il Portogallo nella gara degli ottavi di. Le due stelle delhanno saltato la seduta di allenamento casalinga in programma nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Tubize, vicino Waterloo, dove i Diavoli rossi stanno preparando la sfida di venerdì prossimo contro gli Azzurri.e Dedunque in fortein vista della gara contro la Nazionale italiana a Monaco. Nelle ultime ore, in particolare, le condizioni ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - wahil951 : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - OnTh3Ball : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -