Uomini e Donne, Giulio Raselli si scaglia contro alcuni influencer: “Fate cag*are!” (Di martedì 29 giugno 2021) Giulio Raselli è noto grazie alle sue numerose partecipazioni nei programmi di Canale 5. Conosciuto grazie a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore della bella Giulia Cavaglià, entrò poi a far parte del cast di Temptation Island come tentatore di Sabrina Martinengo, infine tornò nel dating show di Maria De Filippi come tronista e scelse la pugliese Giulia D’Urso. Nonostante il forte sentimento che li legava i due lo scorso settembre avevano messo fine alla loro storia. Qualche mese fa però la coppia si è ritrovata di nuovo al centro del gossip a causa di un incontro casuale a Milano. I due ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 giugno 2021)è noto grazie alle sue numerose partecipazioni nei programmi di Canale 5. Conosciuto grazie anelle vesti di corteggiatore della bella Giulia Cavaglià, entrò poi a far parte del cast di Temptation Island come tentatore di Sabrina Martinengo, infine tornò nel dating show di Maria De Filippi come tronista e scelse la pugliese Giulia D’Urso. Nonostante il forte sentimento che li legava i due lo scorso settembre avevano messo fine alla loro storia. Qualche mese fa però la coppia si è ritrovata di nuovo al centro del gossip a causa di un incasuale a Milano. I due ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fa… - matteosalvinimi : Poliziotti sbattuti in prima pagina, con foto, nome e cognome, senza un processo o una condanna, trattati peggio di… - matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - Greta_Scandi : @laGreta_ Esatto. Si è trattato di carnefici e non poliziotti, di persone che hanno infangato la divisa e l'onore d… - ansiaecaffe : @ohangiedon No lui dice che è estremamente sessista il fatto che per le donne possano essere elencati tutti i probl… -