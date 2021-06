Per contrabbasso l’elogio placido della bellezza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il silenzio, la rarefazione, il suono che si dipana con lentezza, l’assenza del ritmo contraddistinguono il recente lavoro del contrabbassista Simone Di Benedetto, nel trio Zarkan con i clarinetti enigmatici di Marco Colonna e le percussioni coloristiche di Ivan Liuzzo. Il leader (nato nel 1989), diplomato in contrabbasso e composizione, ha al suo attivo vari gruppi e progetti (Archipelagos) che agiscono su un terreno in cui musica contemporanea e jazz, scrittura e improvvisazione problematicamente si intrecciano. Con l’etichetta berlinese Aut … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il silenzio, la rarefazione, il suono che si dipana con lentezza, l’assenza del ritmo contraddistinguono il recente lavoro del contrabbassista Simone Di Benedetto, nel trio Zarkan con i clarinetti enigmatici di Marco Colonna e le percussioni coloristiche di Ivan Liuzzo. Il leader (nato nel 1989), diplomato ine composizione, ha al suo attivo vari gruppi e progetti (Archipelagos) che agiscono su un terreno in cui musica contemporanea e jazz, scrittura e improvvisazione problematicamente si intrecciano. Con l’etichetta berlinese Aut … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GiulianaMar : Una serata d’estate, un refolo d’aria rinfrescante, il rumore di una fontana in sottofondo ed un piccolo concerto p… - PietroAlviti : Festival Francesco Alviti, dopo l’organo antico, tocca a Mozart e alla Gran Partita per fiati e contrabbasso, vener… - PietroAlviti : Festival Francesco Alviti, tocca a Mozart e alla Gran Partita per fiati e contrabbasso, venerdì 25 giugno, ore 21,3… - PietroAlviti : Festival Francesco Alviti, tocca a Mozart e alla Gran Partita per fiati e contrabbasso, venerdì 25 giugno, ore 21,30 - stellasacchini : RT @bookmarchs: Ci saranno anche la voce di Isabella Carloni per le letture e il contrabbasso di Eolo Taffi. Chiostro di San Francesco (Os… -