M5S di lotta sul cashback (Di martedì 29 giugno 2021) Sulla sospensione del cashback il Movimento 5 Stelle non ci sta. "La sospensione del cashback è un errore, l'ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione", ha detto il capodelegazione M5S Stefano Patuanelli a margine del Consiglio europeo in Lussemburgo, dopo la decisione del premier Mario Draghi di sospendere dal 1° luglio la misura per favorire i pagamenti digitali e contrastare il nero. "Il cashback ha obbligato i negozianti 'furbetti' a mettere il Pos, ha aiutato gli anziani ad attivare lo Spid e una carta alla Posta. Ha sostenuto i nostri giovani. Con il Governo Conte, anche con ...

