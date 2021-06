Ko di Sgarbi a Grillo e Conte, M5S in dissoluzione dal caso di Ciro: non cambia, che resti uno o l’altro (Di martedì 29 giugno 2021) Sgarbi è definitivo sulla diatriba Grillo-Conte. Anzi, di più: sulla crisi del M5S il critico d’arte afferma senza inutili perifrasi: il Movimento è in dissoluzione dal caso di Ciro. Non cambia nulla, sia che resti l’uno, sia che rimanga l’altro… Sgarbi interviene sulla debacle M5S. Con ironia pungente e piglio graffiante, come al suo solito. E riassumendo perentoriamente il tutti contro tutti in corso tra grillini e contiani, il critico affonda il colpo, prima ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 giugno 2021)è definitivo sulla diatriba. Anzi, di più: sulla crisi del M5S il critico d’arte afferma senza inutili perifrasi: il Movimento è indaldi. Nonnulla, sia chel’uno, sia che rimangainterviene sulla debacle M5S. Con ironia pungente e piglio graffiante, come al suo solito. E riassumendo perentoriamente il tutti contro tutti in corso tra grillini e contiani, il critico affonda il colpo, prima ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi ...

