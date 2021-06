"Girone di ferro" spazzato via, a casa pure la Germania: l'Inghilterra vince 2-0 e "vede" già la finale in casa (Di martedì 29 giugno 2021) LONDRA (Inghilterra) (ITALPRESS) – A Wembley l'Inghilterra non tradisce i suoi tifosi e nel secondo tempo piega per 2-0 una buona Germania conquistando i quarti di finale di Euro2020. Prima Sterling, poi Kane non lasciano scampo ai tedeschi. La gara inizia in maniera vivace, con la Germania che attacca a spron battuto e l'Inghilterra che prova a difendersi. Al 4? è Goretzka a provarci ma Pickford blocca agevolmente. Al minuto 16 la prima iniziativa della squadra di Southgate con un tiro a giro dalla lunga distanza di Sterling respinto abilmente da Neuer. Le due formazioni lottano in mezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – A Wembley l'non tradisce i suoi tifosi e nel secondo tempo piega per 2-0 una buonaconquistando i quarti didi Euro2020. Prima Sterling, poi Kane non lasciano scampo ai tedeschi. La gara inizia in maniera vivace, con lache attacca a spron battuto e l'che prova a difendersi. Al 4? è Goretzka a provarci ma Pickford blocca agevolmente. Al minuto 16 la prima iniziativa della squadra di Southgate con un tiro a giro dalla lunga distanza di Sterling respinto abilmente da Neuer. Le due formazioni lottano in mezzo ...

