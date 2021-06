Advertising

Italpress : Federer avanza a fatica a Londra, Mannarino si ritira al quinto - sportface2016 : #Wimbledon 2021, #Federer rischia grosso, ma avanza al secondo turno dopo il ritiro di #Mannarino - VinceJfc : #Wimbledon2021 #Wimbledon #Federer avanza al 2° turno, il sogno o l'agonia prosegue - teletext_ch_it : Tennis: Mannarino ko, Federer avanza -

Il francese ha lottato alla pari contro l'ex numero uno del mondo ma poi è stato costretto al ritiro, per un infortunio, sul punteggio di 6 - 4 6 - 7 (3) 3 - 6 6 - 2 per. "Sono stato '...Rogersoffre contro Adrian Mannarino nel primo turno di Wimbledon eal secondo grazie al ritiro per infortunio dell'avversario. Lo svizzero, otto volte campione sull'erba di Londra, dopo aver ...Roger Federer soffre contro Adrian Mannarino nel primo turno di Wimbledon e avanza al secondo grazie al ritiro per infortunio dell’avversario. Lo svizzero, otto volte campione sull'erba di Londra, dop ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.