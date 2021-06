DAZN, ancora pochi giorni per ottenere 2 mesi a costo 0 (Di martedì 29 giugno 2021) Il prossimo 30 giugno 2021 sarà la data ultima (salvo proroghe) per poter attivare l’interessante promozione di DAZN che prevede la visione delle partite di Serie A pagando il primo mese 9,99 euro e le due mensilità successive a 0 euro. Ormai sappiamo benissimo che la piattaforma dello sport in streaming si è aggiudicata la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio (di cui sette partite in esclusiva e tre in condivisione) e di altri eventi sportivi per il prossimo triennio 2021-2024. Infatti, gli utenti potranno seguire anche tutta la Serie B, La Liga spagnola, l’English Football League, la Coppa nazionale di calcio inglese, i canali tematici di Inter e Milan, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Il prossimo 30 giugno 2021 sarà la data ultima (salvo proroghe) per poter attivare l’interessante promozione diche prevede la visione delle partite di Serie A pagando il primo mese 9,99 euro e le due mensilità successive a 0 euro. Ormai sappiamo benissimo che la piattaforma dello sport in streaming si è aggiudicata la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio (di cui sette partite in esclusiva e tre in condivisione) e di altri eventi sportivi per il prossimo triennio 2021-2024. Infatti, gli utenti potranno seguire anche tutta la Serie B, La Liga spagnola, l’English Football League, la Coppa nazionale di calcio inglese, i canali tematici di Inter e Milan, ...

Advertising

Sorcio_Secco_ : ? Stop Pro Club ? Sorcio ???: 'Ci rivedremo.. In questa vita o nell'altra..........ma non ancora..non ancora.. '… - IlMarziano8x : @FcBriganti @OffSidePage_ @LegendCup_ @NewsProClub1 @Mercato_FVPA @NewsProclub @pctransfermarkt @RTAllProClub… - ImpieriFilippo : RT @AMBorello: Ragazzi, quest’anno mi tocca abbonarmi a #DAZN per vedere la serie A. Non ho ancora capito se è un bene o un male. Di sicuro… - AMBorello : Ragazzi, quest’anno mi tocca abbonarmi a #DAZN per vedere la serie A. Non ho ancora capito se è un bene o un male.… - Irena67516527 : @Stefano54655309 @DAZN_IT Io spero ancora che cedano a Sky la visione su un canale..certo che vederla bene prima e adesso no ,mi girano.. -