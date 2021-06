Variante Delta, De Luca: “Dobbiamo preoccuparci, a ottobre l’inferno” (Di lunedì 28 giugno 2021) Variante Delta in Campania, il governatore De Luca lancia l’allarme e su Figliuolo e Speranza: “Dovrebbero dimettersi” Vincenzo De Luca (Getty Images)Lo chiama “il generale con il medagliere” il governatore della Campania Vincenzo De Luca riferendosi al commissario Figliuolo. Non fa il nome ma ne chiede le dimissioni perché c’è stata una “comunicazione nazionale demenziale” sulla campagna vaccinale accusando il commissario di aver fatto dieci diverse comunicazione su AstraZeneca. Il governatore come al solito non ha peli sulla lingua e si scaglia contro Figliuolo ma anche il ministro ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021)in Campania, il governatore Delancia l’allarme e su Figliuolo e Speranza: “Dovrebbero dimettersi” Vincenzo De(Getty Images)Lo chiama “il generale con il medagliere” il governatore della Campania Vincenzo Deriferendosi al commissario Figliuolo. Non fa il nome ma ne chiede le dimissioni perché c’è stata una “comunicazione nazionale demenziale” sulla campagna vaccinale accusando il commissario di aver fatto dieci diverse comunicazione su AstraZeneca. Il governatore come al solito non ha peli sulla lingua e si scaglia contro Figliuolo ma anche il ministro ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - framontesanto84 : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Con variante Delta forse servirà rimodulare Green pass: solo con due dosi' - liberenotizie : Variante Delta, Speranza: 'Cresce in Italia, tracciare e seguire regole'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Tra Mosca e San Pietroburgo record di morti per Covid: Russia nella morsa della variante Delta Uno dei paesi che sta sicuramente più accusando la diffusione della variante Delta, in particolar modo nelle grandi città, è la Russia. I vaccini Sputnik, per adesso, non sembrano essere un'arma vincente. A Mosca e San Pietroburgo hanno registrato un nuovo record ...

Sileri: 'Con la variante Delta in Italia probabile rimodulazione del Green Pass' Il Green Pass è un ottimo strumento per tornare a muoversi e viaggiare, ma sembra essere messo in serio pericolo dalla larga diffusione della variante indiana. E' possibile che con la variante Delta del covid in Italia si debba "rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Sileri: "Con variante Delta forse servirà rimodulare Green pass: solo con due dosi" È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane”. Lo ...

La pandemia non è finita, non ne siamo fuori”, anche in Campania è allarme Delta. Delta spaventa l’Italia, ma è ancora la variante Alfa, (variante inglese), la più diffusa nel nostro Paese. Speranza: “hub vaccinali, luoghi dove le persone sono contente“. L’Unione Europea alza le di ...

Uno dei paesi che sta sicuramente più accusando la diffusione della, in particolar modo nelle grandi città, è la Russia. I vaccini Sputnik, per adesso, non sembrano essere un'arma vincente. A Mosca e San Pietroburgo hanno registrato un nuovo record ...Il Green Pass è un ottimo strumento per tornare a muoversi e viaggiare, ma sembra essere messo in serio pericolo dalla larga diffusione dellaindiana. E' possibile che con ladel covid in Italia si debba "rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la ...È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane”. Lo ...Delta spaventa l’Italia, ma è ancora la variante Alfa, (variante inglese), la più diffusa nel nostro Paese. Speranza: “hub vaccinali, luoghi dove le persone sono contente“. L’Unione Europea alza le di ...