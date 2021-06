Torture contro i detenuti nel Casertano, le chat degli agenti: «Li abbattiamo come vitelli» (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 52 le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, nei confronti di agenti penitenziari accusati di aver commesso violenze nei confronto di detenuti, durante le proteste che scoppiarono nell’Istituto Casertano il 6 aprile 2020, in pieno lockdown dopo la notizia di un caso di positività tra le mura del carcere. Nello specifico sono stati notificati 8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio. Secondo l’indagine della Procura, sono stati 292 i detenuti perquisiti. ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 52 le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel, nei confronti dipenitenziari accusati di aver commesso violenze nei confronto di, durante le proteste che scoppiarono nell’Istitutoil 6 aprile 2020, in pieno lockdown dopo la notizia di un caso di positività tra le mura del carcere. Nello specifico sono stati notificati 8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio. Secondo l’indagine della Procura, sono stati 292 iperquisiti. ...

