MEF proroga versamenti di giugno per contribuenti ISA e forfetari

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operativitàdeidi minori dimensioni e dei loro intermediari, ha adottato un DPCM cheil termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per iinteressati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regimeo. Il termine di versamento in scadenza il 30saràto al 20 luglio, senza ...

Intanto, - annuncia il- per tener conto dell'impatto che il covid ha avuto sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, siil termine di versamento del ...... ha adottato un DPCM cheil termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ... senza corresponsione di interessi, sottolinea ilin una nota.ROMA, 28 GIU - La Cabina di regia, a quanto si apprende a Palazzo Chigi, si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. Intanto, - ...Per tener conto dell'impatto che l'emergenza Covid-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni ...