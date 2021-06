Google Drive è la prima app che supporta la splash screen animata di Android 12HDblog.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra le tante novità presenti in Android 12, arrivato attualmente alla versione beta 2.1, c’è anche una nuova animazione che accompagna l’apertura di un’applicazione. Un…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra le tante novità presenti in12, arrivato attualmente alla versione beta 2.1, c’è anche una nuova animazione che accompagna l’apertura di un’applicazione. Un…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

rootlives_ : 21. Non erano previsti aggiornamenti per oggi, ma siccome l'ultima volta sono stata un po' cattivella, eccovi la p… - Asgard_Hydra : Google Drive è la prima app che supporta la splash screen animata di Android 12 - - StartMagNews : La newco Mobile Drive di #Stellantis e Foxconn farà concorrenza a colossi del settore, tra cui Google ed Apple. Tut… - HDblog : Google Drive è la prima app che supporta la splash screen animata di Android 12 - laessebi : Comuqnue ho salvato in Google drive il manuale di istruzioni della lavastoviglie -