Calcio: Donnarumma, 'voglio giocare fino a 40 anni e vincere il pallone d'oro' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Spero di giocare il più a lungo possibile, fino a 40 anni, è la mia passione. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Il sogno incredibile è vincere il pallone d'Oro, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo". Così il portiere dell'Italia, Gigio Donnarumma, nel corso di un'intervista al sito della Red Bull. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno -prosegue il 22enne, ex rossonero-. Abitavo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Spero diil più a lungo possibile,a 40, è la mia passione. Il mio obiettivo èpiù trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Il sogno incredibile èild'Oro, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo". Così il portiere dell'Italia, Gigio, nel corso di un'intervista al sito della Red Bull. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno -prosegue il 22enne, ex rossonero-. Abitavo a ...

