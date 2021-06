Clima teso in casa Spagna, Luis Enrique ‘chiama’ la polizia (Di domenica 27 giugno 2021) Luis Enrique e le minacce a Morata: “Situazione grave, intervenga la polizia”. Su Spagna-Croazia: “La gara si risolverà a centrocampo” La Spagna si prepara per gli ottavi di finale di Euro 2020, in programma domani alle 18 contro la Croazia a Copenhagen. Il Clima nel ritiro spagnolo non è però dei migliori, con la serenità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 giugno 2021)e le minacce a Morata: “Situazione grave, intervenga la”. Su-Croazia: “La gara si risolverà a centrocampo” Lasi prepara per gli ottavi di finale di Euro 2020, in programma domani alle 18 contro la Croazia a Copenhagen. Ilnel ritiro spagnolo non è però dei migliori, con la serenità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Clima teso La strada verso il voto: settimana decisiva o ennesimi rinvii? Il clima resta a dir poco teso e le bocche dei vertici locali del partito sono cucite da giorni. L'accordo tra i due contendenti sembra ancora molto complicato ma il tempo stringe. Senza dimenticare ...

L'Italia con Chiesa e Pessina batte l'Austria (2 - 1) e va ai quarti. Ma che fatica! Lo stesso Mancini, teso e preoccupato, quasi non interviene. L'unico che dice qualcosa è Chiellini, ma nulla di trascinante. Diciamo che non si avverte quel clima da "stringiamoci a coorte" che di ...

Clima teso in casa Spagna, Luis Enrique ‘chiama’ la polizia SerieANews Ultim’ora meteo: FINALMENTE un potenziale REFRIGERIO L’evoluzione meteo dei modelli matematici di queste ore ci danno una traccia di possibile refrigerio che si potrebbe concretizzare, con una raffica di temporali attorno al 5-6 luglio. È una previsione ...

Taranto, nel carcere sono 54 i detenuti positivi Taranto - Resta tesa la situazione all’interno del carcere di Taranto a causa di un focolaio Covid che attualmente conta - stando a quanto denuncia il sindacato Sappe - 54 detenuti positivi e circa 30 ...

