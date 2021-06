Better Call Saul stagione 6: cosa succede a Jimmy (Di domenica 27 giugno 2021) Better Call Saul di AMC è uno dei migliori spettacoli del nostro tempo. I fan sono in ansia per Jimmy McGill, Kim Wexler, Mike, Nacho e il resto dell’equipaggio BCS! cosa accadrà a Jimmy alias Saul Goodman? Come mai la premiere di Better Call Saul sta tardando? La pandemia ha causato un lungo, lungo ritardo per la premiere della sesta stagione. Mentre i fan continuano ad aspettare notizie e aggiornamenti per quando la nuova stagione sarà presentata in anteprima, i fan diventano più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021)di AMC è uno dei migliori spettacoli del nostro tempo. I fan sono in ansia perMcGill, Kim Wexler, Mike, Nacho e il resto dell’equipaggio BCS!accadrà aaliasGoodman? Come mai la premiere dista tardando? La pandemia ha causato un lungo, lungo ritardo per la premiere della sesta. Mentre i fan continuano ad aspettare notizie e aggiornamenti per quando la nuovasarà presentata in anteprima, i fan diventano più ...

Advertising

bettercall_pier : @NariceDe @il___chimico @ildpaa Vediti breaking bad prima di ora e subito dopo Better call Saul,fatti una cultura.… - __anacardozo : Yendo a ver Better Call Saul espero no arrepentirme - wheretoclick : Ho appena visto S01 | E07 di Better Call Saul! #BetterCallSaul - 81Thailand : Deciso riguardero’ i #Sopranos per tutta l’estate. Sicuro fanno parte della mia top 5 di #serietv - Breaking Bad… - Call_me_Mails : Better fumo reimu in a roomba -