Ancora una (vergognosa) aggressione in corsia. (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 48 ore si registra una pericolosa escalation di vergognosi casi di aggressioni fisiche e verbali, negli ospedali italiani, con protagonisti, loro malgrado, i nostri infermieri, vittime predestinate della violenza cieca e della rabbia incontrollabile da parte dei parenti dei pazienti o dei malati stessi. La violenza è un fenomeno odioso che lede il patto di fiducia tra gli operatori sanitari e i pazienti e mette a rischio la continuità delle cure”. Infermieri: i più “aggrediti”. In base ai dati rilevati si può dire che praticamente circa 240mila infermieri su 270mila dipendenti durante la loro vita lavorativa hanno subito una qualche forma di violenza, sia pure solo una ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 48 ore si registra una pericolosa escalation di vergognosi casi di aggressioni fisiche e verbali, negli ospedali italiani, con protagonisti, loro malgrado, i nostri infermieri, vittime predestinate della violenza cieca e della rabbia incontrollabile da parte dei parenti dei pazienti o dei malati stessi. La violenza è un fenomeno odioso che lede il patto di fiducia tra gli operatori sanitari e i pazienti e mette a rischio la continuità delle cure”. Infermieri: i più “aggrediti”. In base ai dati rilevati si può dire che praticamente circa 240mila infermieri su 270mila dipendenti durante la loro vita lavorativa hanno subito una qualche forma di violenza, sia pure solo una ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Governo, domani la cabina regia con Draghi A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani alle ore 17.30 una cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza. ...un ministro - ma non sappiamo ancora ...

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: uscita e news Chi ha giocato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrà rivisitare luoghi familiari e rivivere scene familiari ancora una volta. Chi partirà per Sinnoh per la prima volta vivrà molti nuovi incontri e ...

Spinazzola ancora migliore in campo: "Italia da grande squadra" Corriere dello Sport Tra Grillo e Conte scontro tra due torti, esiti grotteschi (Adnkronos) - "Secondo Hegel le grandi tragedie della storia nascono quasi sempre dallo scontro tra due ragioni. Nel suo piccolo, la politica italiana sembra piuttosto dedicarsi allo scontro tra due t ...

La nave d’oro e la nuova festa del Doge Una nave d’oro solca il mare Adriatico. Silenziosa. Veloce. Insegne importanti la contraddistinguono. Il Leone di san Marco sventola sui pennoni. Gli ufficiali hanno vesti eleganti, ancora più elegant ...

