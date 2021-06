Renzi | scintille a “Belve” | “Lasci fare alla Gruber queste domande” E minaccia di andarsene

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 giugno 2021) “, lei si piace?”. Un Matteoirritato guarda nervosamente l’orologiondo a più riprese di abbandonare lo studio. Accade da Francesca Fagnani a, il programma in onda su Rai2 dove il leader di Italia Viva era ospite. L’irritazione è iniziata con una domanda della conduttrice sul suo aspetto fisico. Lui noto “narciso…” si irrita. “Se mi piaccio? Sono consapevole di non essere bello – ha risposto –. Sono consapevole di essere grasso, ma sono talmente in pace con me stesso…”. Sappiamo quanta autostima abbia di sé il leader di Italia Viva. Per cui si sfoga: “...