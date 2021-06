Per rilanciare Milano ci sarebbero un po' di scelte urgenti e bipartisan da prendere (Di sabato 26 giugno 2021) Il mestiere del sindaco è il più duro del mondo, il più sottopagato, quello più rischioso eccetera. Tutto molto brutto, tutto molto già sentito. Ma alla fine il mestiere del sindaco, specialmente di una città come Milano, è un mestiere di idee. E le idee sono belle specialmente se poi diventano azioni. Ancora non si sa se il centrodestra candiderà Oscar di Montigny (ma pare probabile), sarà meglio parlare di qualche idea sulla quale sarebbe bello che Oscar e Beppe (Sala) si confrontassero, magari pubblicamente, dopo le ferie. Un bigino per candidati, dieci idee nel frullatore. Transizione ambientale. Ci sono un sacco di soldi, c’è il Pnrr, Milano è nel ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) Il mestiere del sindaco è il più duro del mondo, il più sottopagato, quello più rischioso eccetera. Tutto molto brutto, tutto molto già sentito. Ma alla fine il mestiere del sindaco, specialmente di una città come, è un mestiere di idee. E le idee sono belle specialmente se poi diventano azioni. Ancora non si sa se il centrodestra candiderà Oscar di Montigny (ma pare probabile), sarà meglio parlare di qualche idea sulla quale sarebbe bello che Oscar e Beppe (Sala) si confrontassero, magari pubblicamente, dopo le ferie. Un bigino per candidati, dieci idee nel frullatore. Transizione ambientale. Ci sono un sacco di soldi, c’è il Pnrr,è nel ...

Advertising

luigidimaio : Oggi a Barcellona per il 18° Foro di Dialogo italo-spagnolo. Uniti per rafforzare l’Europa e rilanciare le nostre r… - capuanogio : #Juventus, in autunno un aumento di capitale tra 300-400 milioni di euro. Servirà per coprire le perdite del #Covid… - ItaliaViva : Vogliamo rilanciare, potenziandola, l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), cui va conferita una specifica autonomia… - marcobussone : RT @confartigianato: 'Serve un patto tra #pmi ed #entilocali per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani e delle aree interne… - marcobussone : RT @lagenda70889069: Confartigianato e Uncem insieme per rilanciare lo sviluppo delle zone montane #confartigianato #UNCEM #zonemontane h… -