MotoGP | risultati prove libere 3 GP Olanda Assen 2021 | la classifica dei tempi Vinales il più veloce | nono Rossi

Leggi su sportface

(Di sabato 26 giugno 2021) Ladelle3 del Gran Premio di. Mavericksi è confermato il più: il pilota della Yamaha è primo nellacombinata in 1:32.336. In generale la Yamaha ha spinto forte, dimostrandosi molto incisiva sul passo: non a caso il secondo tempo è quello di Fabio Quartararo, distante 261 millesimi dal compagno di squadra. (in aggiornamento) Di seguito ladei, aggiornata al termine della terza sessione. LAMaverick ...