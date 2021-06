Advertising

ilcirotano : Controllo e sinistro chirurgico: Chiesa la sblocca così - - rossbova : Controllo di destro e tiro di sinistro. Ma il titolare è Berardi monco. Andate affanculo! #ITALIAUSTRIA - BEPPESARNO : ...Meno male che #Chiesa c'ê! Controllo da 1? 0?, sposta il pallone da fenomeno e sinistro chirurgico e letale! L… - SandraCeradini : RT @fattoriaditobia: #ELAINE, controllo post operatorio. La cagnolina ha subìto intervento per la resezione del femore sinistro. Continua… - B0KVTOSAN : mi sa che non ci vedo propeio bene dall'occhio sinistro, forse dovrei fare un controllo -

Ultime Notizie dalla rete : Controllo sinistro

La Gazzetta dello Sport

Le foto del gol di Federico Chiesa che ha sbloccato la partita con l'Austria al 5' minuto del primo tempo supplementare. Poi in gol anche Pessina....che dopo aver ricevuto palla dai 30 metri serve Insigne posizionato nei pressi del vertice... 62' Perde ildel pallone Verratti nella propria trequarti, Sabitzer gli ruba il pallone e ...La malattia ha evidenziato in un giovane piemontese, un raro tumore cardiaco operato con successo presso l’Irccs Policlinico San Donato ...Drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Cosenza, quando un uomo che stava guidando la sua moto nel quartiere Portapiana si è schiantato sull'asfalto. Un incidente in solitaria, che non ha co ...