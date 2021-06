Shopping di lusso per Elodie, a Milano (Di venerdì 25 giugno 2021) Cosa fa Elodie, di bianco vestita, tra le strade del centro storico di Milano? La cantante è stata paparazzata mentre faceva Shopping nel quadrilatero. Lo scopo della sua uscita sono due accessori costosissimi sui toni del lilla. Del resto la cantante è nota per il suo stile raffinato e, inutile negarlo, lussuoso. Il look per lo Shopping In barba alla calura estiva, e con un outfit che non passa inosservato, Elodie ha percorso le strade del lusso già ben accessoriata. Tra le mani la cantante stringeva la borsa a secchiello Virtus di Versace. Ai piedi sabot in camoscio dal tacco alto chunky ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Cosa fa, di bianco vestita, tra le strade del centro storico di? La cantante è stata paparazzata mentre facevanel quadrilatero. Lo scopo della sua uscita sono due accessori costosissimi sui toni del lilla. Del resto la cantante è nota per il suo stile raffinato e, inutile negarlo, lussuoso. Il look per loIn barba alla calura estiva, e con un outfit che non passa inosservato,ha percorso le strade delgià ben accessoriata. Tra le mani la cantante stringeva la borsa a secchiello Virtus di Versace. Ai piedi sabot in camoscio dal tacco alto chunky ...

Advertising

jacques_jj6592 : RT @lundici_it: @caciara83 Lui è lo sciamano, l'idolo di Formigli, proprietario di 10 ristoranti, evasore coccolato da giornali e TV perché… - _ello_ray : Milano, shopping di lusso per Elodie: spende 3mila euro - ecco qua…compagno tu lavora che io magno. - infoitcultura : Milano, shopping di lusso per Elodie: spende 3mila euro - Teresatherry0 : .... questo è lo spessore di oggi...del giornalismo e di chi li segue ??????poi Fedez,ferragni,tiktoker...ecc ecc Look… - Aleohoh69 : Eccola la comunista ricca che... meno male non sono battezzata! Ipocrita Shopping di lusso per Elodie, a Milano… -