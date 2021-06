Milan, tra una settimana verrà riscattato Tonali: le ultime (Di venerdì 25 giugno 2021) Sandro Tonali sarà presto un giocatore del Milan a tutti gli effetti: ecco quando è stato fissato il riscatto del centrocampista Sandro Tonali sarà presto un giocatore del Milan a tutti gli effetti. E’ stata raggiunta infatti l’intesa con il Brescia per il riscatto del giovane centrocampista. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky, la prossima settimana verrà chiuso l’affare. Si è verificato un cambio di cifre rispetto a quanto pattuito lo scorso anno: i rossoneri hanno ottenuto uno sconto di circa il 20/30%. Potrebbero rientrare nella trattativa anche alcuni giovani, che il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Sandrosarà presto un giocatore dela tutti gli effetti: ecco quando è stato fissato il riscatto del centrocampista Sandrosarà presto un giocatore dela tutti gli effetti. E’ stata raggiunta infatti l’intesa con il Brescia per il riscatto del giovane centrocampista. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky, la prossimachiuso l’affare. Si è verificato un cambio di cifre rispetto a quanto pattuito lo scorso anno: i rossoneri hanno ottenuto uno sconto di circa il 20/30%. Potrebbero rientrare nella trattativa anche alcuni giovani, che il ...

