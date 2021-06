Il primo audio messaggio del nuovo Isis

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 giugno 2021) NuovaUnfiledell'è stato diffuso nelle scorse ore da "Al Furqan", uno dei media del gruppo terroristico. A parlare per 37 minuti e 41 secondi non è stato il "califfo" Abu Ibrahim al Hashimi al Qurash alias di Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawla che dalla sua "nomina" non ha mai fatto sentire la sua voce con messaggi, né è apparso in alcun filmato o fotografia per timore di essere localizzato, ma il suo portavoce Abu Hamza al Quraishi Abu Hamza. Cosa ha detto ? Si è congratulato con tutti i combattenti dell'IS che continuano a combattere nonostante gli attacchi della coalizione ...