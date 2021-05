Dalla strada alla terra: una sentita riflessione sul valore della solidarietà e dei piccoli gesti altruistici (Di lunedì 24 maggio 2021) Luciano Natali presenta un romanzo in cui vi è anche una sentita riflessione sul valore della solidarietà e dei piccoli gesti altruistici che si possono compiere per rendere il mondo un posto migliore. Attraverso la storia di Massimiliano e del suo amico Sandrino, cresciuti negli anni Ottanta nel quartiere di Trastevere tra delinquenza e povertà, l’autore ci vuole ricordare che non è mai troppo tardi per cambiare il proprio destino, e che anche se si nasce in un posto dimenticato da Dio si può coltivare la speranza di migliorarsi, di concedersi nuove opportunità. L’amicizia tra Massimiliano e Sandrino cresce con loro, rendendoli inseparabili – sono infatti chiamati “i Gemelli” – ma le attitudini distruttive di Sandrino fanno sì che si mettano spesso ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 24 maggio 2021) Luciano Natali presenta un romanzo in cui vi è anche unasule deiche si possono compiere per rendere il mondo un posto migliore. Attraverso la storia di Massimiliano e del suo amico Sandrino, cresciuti negli anni Ottanta nel quartiere di Trastevere tra delinquenza e povertà, l’autore ci vuole ricordare che non è mai troppo tardi per cambiare il proprio destino, e che anche se si nasce in un posto dimenticato da Dio si può coltivare la speranza di migliorarsi, di concedersi nuove opportunità. L’amicizia tra Massimiliano e Sandrino cresce con loro, rendendoli inseparabili – sono infatti chiamati “i Gemelli” – ma le attitudini distruttive di Sandrino fanno sì che si mettano spesso ...

Advertising

VittorioSgarbi : Ho chiesto al Prefetto di Viterbo la deroga al vincolo dei 10 anni dalla morte per dedicare una strada di Sutri a F… - fradepal : RT @santegidionews: Il tuo 5x1000 a Sant'Egidio diventa cibo per tutti: mense, spesa solidale, cene per la strada. Insieme dalla parte di p… - santegidionews : Il tuo 5x1000 a Sant'Egidio diventa cibo per tutti: mense, spesa solidale, cene per la strada. Insieme dalla parte… - inotg_inot59 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Deve accontentare qualche 'lattaio'.... A quante il costo di un litro di latte sem… - hugscarmen : RT @ellavworld: ma vi rendete conto che questi 4 ragazzi che sono partiti dalla strada, passando poi per x factor con una vittoria sfiorata… -