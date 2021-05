VIDEO F1, GP Monaco 2021: highlights e sintesi. Verstappen vince, Carlos Sainz 2° con la Ferrari (Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull si è imposto in maniera perentoria ed è balzato in testa alla classifica generale del campionato. L’olandese ha beneficiato dell’assenza forzata di Charles Leclerc, il quale non si è presentato in pole-position a causa di alcuni problemi meccanici sulla Ferrari (si parla del semiasse destro dopo l’incidente di ieri in qualifica). Alle spalle del nuovo leader del Mondiale si è piazzato uno strepitoso Carlos Sainz, eccellente secondo con l’unica Ferrari che è riuscita a disputare questo appuntamento in Riviera. A completare il podio è stato il britannico Lando Norris, ottimo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Maxha vinto il GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull si è imposto in maniera perentoria ed è balzato in testa alla classifica generale del campionato. L’olandese ha beneficiato dell’assenza forzata di Charles Leclerc, il quale non si è presentato in pole-position a causa di alcuni problemi meccanici sulla(si parla del semiasse destro dopo l’incidente di ieri in qualifica). Alle spalle del nuovo leader del Mondiale si è piazzato uno strepitoso, eccellente secondo con l’unicache è riuscita a disputare questo appuntamento in Riviera. A completare il podio è stato il britannico Lando Norris, ottimo ...

Advertising

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : GP Montecarlo: Leclerc non parte, ko il semiasse della Ferrari. I DETTAGLI #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - F1inGenerale_ : F1 | GP Monaco – Il team radio di Sainz con Adami e Binotto: “Avevamo la macchina per vincere” [VIDEO] - viator66230496 : TRADIZIONALE PIOGGIA DI PETALI NELL'ABBAZIA DI SANTA GIUSTINA (PD) La tradizione è iniziata nel 1940 quando il mona… - SkySport : RT @SkySportF1: Bottas: caos pit stop a Monaco e il pilota Mercedes si ritira. VIDEO #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -