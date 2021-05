Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | versione PS5 rinviata per problemi tecnici – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 23 maggio 2021) LaPS5 di2 è stataper, ma il gioco rimane confermato su tutte le altre piattaforme.. CI Games ha annunciato che laPS5 di2 è stataa data da destinarsi perdell’ultimo momento. Purtroppo non sono stati specificati quali, quindi è difficile capire a quanto ritardo porteranno. Le altre versioni, ossia PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, rimangono confermate per il 4 giugno 2021. CI Games si è detta contenta di come il gioco giri su queste piattaforme … Notizie giochi PlayStation 4Read ...

