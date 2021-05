Incidente sulla funivia del Mottarone Precipita una cabina | almeno 8 morti Due bambini gravi portati a Torino

(Di domenica 23 maggio 2021) Verbania,laStresa-, e sarebbero8 i. Duerimasti feriti in modo grave sono stati trasd'urgenza all'ospedale Regina...

Agenzia_Ansa : Sulla funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano- secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati… - rtl1025 : ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in… - Roky99760738 : RT @ilriformista: Grave incidente in mattinata sulla funivia Stresa-Mottarone. Bilancio potrebbe essere anche più grave. A bordo della cabi… - SimoneSyd1 : RT @varesenews: Incidente sulla funivia Stresa-Mottarone, si stacca una cabina - monica603277441 : ???????? senza manutenzione ecco cosa succede...Grave incidente sulla funivia del Mottarone, cabina si stacca e precipi… -

13.37 Stresa, precipita funivia: 9 vittimefunivia che collega Stresa - Mottarone (Lago Maggiore). Una cabina con 11 persone a bordo è precipitata al suolo.9 le vittime e 3 feriti,due sono bambini portati in elicottero in ...cabina della funivia Stresa - Mottarone precipitata c'erano - stando alle prime notizie ... L'sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, ...Gravissimo incidente alla funivia del Mottarone. Secondo le prime notizie una cabina dell'impianto sarebbe caduta nei pressi di un pilone precipitando nel bosco. Il veicolo stava trasportano 11 pesone ...Mistero per un'immagine caricata su Reddit, che mostra la sagoma di un velivolo nel luogo di un'immane tragedia avvenuta negli Stati Uniti nel 1979 ...