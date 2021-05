Incidente sulla funivia del Mottarone | cede il cavo | cade una cabina Nove morti | 2 bimbi gravi

Advertising

Agenzia_Ansa : Sulla funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano- secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati… - Tg3web : ?? Si aggrava il bilancio dell'incidente sulla funivia Stresa-Mottarone. Secondo la sindaca della cittadina sul lago… - Tg3web : Gravissimo incidente sulla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. La cabina dell'impianto di risalita, con undici p… - RoJuventina : RT @Tg3web: ?? Il bilancio delle vittime dell'incidente sulla funivia Stresa-Mottarone confermato dai soccorritori è di otto morti e due bam… - mauriziosgh : RT @rtl1025: ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in codice ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta con Rainews 24caduta ... dove questa mattina un tragicoè costato la vita ad alcuni dei passeggeri di una cabina ......cabina della funivia Stresa - Mottarone precipitata c'erano - secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'...Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale ...Sulla cabina della funivia Stresa - Mottarone precipitata c'erano, secondo quando si apprende, 11 persone. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'incidente ..