Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021. Carlo Tacchini terzo nella C1 5000, la pioggia ferma Andrea Schera (Di domenica 23 maggio 2021) Un altro podio a chiudere l'appuntamento di Barnaul, Russia, nella Coppa del Mondo 2021 di Canoa velocità. E ancora una volta è per Carlo Tacchini, questa volta nella regata C1 5000. L'azzurro, in corsia 2, ha disputato una corsa solida, provando a restare in scia al cubano Fernando Dayan Jorge e al messicano Rigoberto Camilo. I due centroamericani si sono giocati la vittoria sul filo dei centesimi, andata poi a Jorge in 22'52"097 sopravanzando il messicano di poco meno di sei decimi. Tacchini, in 23'13"637, ha chiuso comodamente sul gradino più basso del podio rifilando dieci secondi all'avversario più vicino, l'iraniano Mohammad Nabi Rezaei. Solo sesta invece Agata Fantini nel K1 ...

