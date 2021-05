Tasse: Biden propone una nuova riforma fiscale (Di sabato 22 maggio 2021) Con l’obiettivo di aumentare il contributo dei miliardari americani, il presidente Joe Biden ha lanciato una proposta ai paesi dell’OCSE di una riforma sulle Tasse. Quest’ultima si aggirerebbe attorno al 15% e andrebbe a “colpire” proprio i paesi appartenenti l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Janet Yellen, il Segretario al Tesoro degli Stati Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Con l’obiettivo di aumentare il contributo dei miliardari americani, il presidente Joeha lanciato una proposta ai paesi dell’OCSE di unasulle. Quest’ultima si aggirerebbe attorno al 15% e andrebbe a “colpire” proprio i paesi appartenenti l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Janet Yellen, il Segretario al Tesoro degli Stati

Advertising

brubenasich : @marcellodegni @marioricciard18 Ma come si fa a scrivere che Biden agisce sulla leva fiscale e allora dobbiamo farl… - albertoorselli : RT @articoloUnoMDP: Vincenzo Visco: senza lotta all’evasione non può esserci nessuna riforma del fisco. Dire, come Biden, che anche i ricch… - lilasart : RT @articoloUnoMDP: Vincenzo Visco: senza lotta all’evasione non può esserci nessuna riforma del fisco. Dire, come Biden, che anche i ricch… - Th_Dm4570 : Letta: propone tasse a caso per dare soldi a caso Biden: - Giornaleditalia : Biden guerra ad Amazon: 'Paghi le tasse, basta paradisi fiscali' -