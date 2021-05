Legge 22 maggio 1978, n.194: 43 anni fa l’aborto diventava legale (Di sabato 22 maggio 2021) La Legge 22 maggio 1978, n. 194 è la Legge della Repubblica Italiana che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all’aborto. Sono passati 43 anni da quella data storica che ha segnato una svolta fondamentale nella libertà di agire delle donne. Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) era considerata un reato dal codice penale italiano. Il 22 maggio 1978, dopo anni di aspre battaglie sociali, etiche e politiche, viene approvata la Legge 194 che riconosce alle donne il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza. Legge 1978, n.194: la storia La storia dell’iter che ha portato all’approvazione della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) La22, n. 194 è ladella Repubblica Italiana che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso al. Sono passati 43da quella data storica che ha segnato una svolta fondamentale nella libertà di agire delle donne. Prima del, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) era considerata un reato dal codice penale italiano. Il 22, dopodi aspre battaglie sociali, etiche e politiche, viene approvata la194 che riconosce alle donne il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza., n.194: la storia La storia dell’iter che ha portato all’approvazione della ...

Advertising

fattoquotidiano : Si scrive 'semplificazione', si legge 'abbasso le regole': sul Fatto di domani le altre misure nella bozza del decr… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da metà febbraio l’unica legge votata è la giornata per i morti di C… - AlbertoBagnai : Ma gli operatori informativi che mi esortano a leggere sono gli stessi che si accorgono a maggio 2021 del palesarsi… - sulsitodisimone : 22 Maggio 1978 ? Italia: e' approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) sull'aborto - VitaleAngelo : Nel S.O. n. 21 alla GURI n.120 del 21-05-2021 pubblicata la LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, co… -