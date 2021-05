In libreria con: “Dante enigma” di Matteo Strukul (Di sabato 22 maggio 2021) Un Dante come non lo abbiamo mai immaginato. Non solo né tanto poeta sublime e padre dell’Italia. Quanto piuttosto protagonista delle vicende oscure, intriganti e pericolose della sua città: Firenze. Una realtà urbana unica al mondo, potente e in crescita. Nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – alleati dei fiorentini – nelle Giostre di Pieve al Toppo. Coraggio, amore e poesia In questo teatro d’apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri così come lo ritrae Matteo Strukul nel suo bestseller Dante enigma (Newton Compton). Un uomo coraggioso, innamorato dell’amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie, Gemma Donati. Amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 maggio 2021) Uncome non lo abbiamo mai immaginato. Non solo né tanto poeta sublime e padre dell’Italia. Quanto piuttosto protagonista delle vicende oscure, intriganti e pericolose della sua città: Firenze. Una realtà urbana unica al mondo, potente e in crescita. Nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – alleati dei fiorentini – nelle Giostre di Pieve al Toppo. Coraggio, amore e poesia In questo teatro d’apocalisse si muove il giovaneAlighieri così come lo ritraenel suo bestseller(Newton Compton). Un uomo coraggioso, innamorato dell’amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie, Gemma Donati. Amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della ...

