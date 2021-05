Formula 1, Gp Montecarlo 2021: griglia di partenza, strategie di gara e favoriti (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc conquista una straordinaria pole position a nel GP di Monaco , pur andando a sbattere contro le barriere. Il pilota monegasco, in quello che per lui è il Gran Premio di casa , ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc conquista una straordinaria pole position a nel GP di Monaco , pur andando a sbattere contro le barriere. Il pilota monegasco, in quello che per lui è il Gran Premio di casa , ha ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Ferrari, Leclerc in pole nel GP Montecarlo: 'Soddisfatto, ma i punti si fanno domenica' #MonacoGP ???? #SkyMotori… - Corriere : Todt: «La F1 ha bisogno di una Ferrari forte. Vedo Michael Schumacher due volte al mese» - CalcioIN : Formula 1: La Ferrari di Leclerc in pole a Montecarlo - positanonews : #Automobilismo #Copertina #Sport Formula 1, incredibile a Montecarlo, Leclerc va a sbattere e conquista la pole pos… -