Dote ai 18enni, Letta: "Vedo solidarietà diffuse all'1% ricco" (Di sabato 22 maggio 2021) Dote ai diciottenni, Enrico Letta torna alla carica su Twitter. "Il nostro è un paese davvero dal cuore d'oro. Vedo solidarietà diffuse a quell'1% più ricco del nostro paese per evitare che si trovi a pagare la tassa di successione come succede invece negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia… #Dote18", scrive il segretario del Pd. "Mi si chiede perché non finanziare la #Dote18 coi tanti soldi che abbiamo ora. Perché ora finanziamo soprattutto a debito e quel debito, domani, lo pagheranno gli stessi giovani di oggi. Assurdo. Meglio la tassa di successione sui patrimoni alti, di ora", ha sottolineato ancora il dem in un altro tweet.

Ultime Notizie dalla rete : Dote 18enni TASSA DI SUCCESSIONE, PRESSING PD/ Letta 'Assurdo finanziare dote con il Recovery' La tassa di successione dell'1% più ricco del Paese per la dote ai 18enni è stata stroncata dal Centrodestra ma anche da esponenti del Centrosinistra , il Partito Democratico ha rimarcato che si ...

Fisco: Alfieri, 'proposta Letta giusta, la discuteremo insieme' ... risponde così all'Adnkronos quando gli viene chiesto se ci sia un dissenso nell'area Lotti - Guerini rispetto alla proposta del segretario Enrico Letta sulla dote ai 18enni da finanziare tassando ...

Tassa successione, fonti Nazareno: "Dote 18enni è proposta per questa legislatura"

TASSA DI SUCCESSIONE, PRESSING PD/ Letta “Assurdo finanziare dote con il Recovery” Dopo la stroncatura di Draghi, il Pd non si dà per vinto e rilancia la tassa di successione. Nardella: "Proposta mette insieme equità e giustizia sociale".

