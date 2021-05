Disney celebra il Pride Month 2021 con la linea di prodottti Rainbow Collection

(Di sabato 22 maggio 2021)ha lanciato lain occasione dele devolve fondi a favore delle organizzazioni che sostengono le comunità LGBTQ+.ha lanciato ladi prodottiin occasione dele devolve fondi alle organizzazioni che, in tutto il mondo (per l'Italia Famiglie Arcobaleno), supportano le comunità LGBTQ+. Sul sito Shop.it sarà quindi possibile acquistare t-shirt, tazze, teli mare, tazze, pin e peluche da collezione. The WaltCompany, a livello internazionale, si impegna a sostenere e promuovere l'inclusione in tutte le sue forme: la ...

Inoltre, per celebrare il Pride Month 2021 e laRainbow Collection,sta devolvendo fondi come parte del suo costante impegno verso le organizzazioni che supportano le comunità LGBTQ+ ...Disney ha lanciato la linea Rainbow Collection in occasione del Pride Month 2021 e devolve fondi a favore delle organizzazioni che sostengono le comunità LGBTQ+. Disney ha lanciato la linea di prodott ...