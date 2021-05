Bitcoin, carabinieri di Ischia denunciano per frode informatica finto broker (Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato per frode informatica un 47enne di Palermo già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso febbraio un 75enne ischitano, navigando sul web, è stato attirato da un annuncio che prometteva guadagni in tempi brevi, con piccoli investimenti iniziali. Ha inserito i propri dati personali per ricevere informazioni ed è stato contattato da un ‘consulente’ che ha spiegato in che modo intraprendere l’affare. Avrebbe dovuto acquistare valuta estera o Bitcoin e da una somma di partenza di 250 euro, necessaria per attivare il portafogli azionario, avrebbe in breve tempo guadagnato migliaia di euro. E così è andata. Acquisita la fiducia della vittima, il finto broker ha ricevuto i 250 euro e ha poi innalzato la posta, chiedendo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Idella stazione dihanno denunciato perun 47enne di Palermo già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso febbraio un 75enne ischitano, navigando sul web, è stato attirato da un annuncio che prometteva guadagni in tempi brevi, con piccoli investimenti iniziali. Ha inserito i propri dati personali per ricevere informazioni ed è stato contattato da un ‘consulente’ che ha spiegato in che modo intraprendere l’affare. Avrebbe dovuto acquistare valuta estera oe da una somma di partenza di 250 euro, necessaria per attivare il portafogli azionario, avrebbe in breve tempo guadagnato migliaia di euro. E così è andata. Acquisita la fiducia della vittima, ilha ricevuto i 250 euro e ha poi innalzato la posta, chiedendo di ...

Advertising

gadmeischia : I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato per frode informatica un 47enne di Palermo già noto alle fo… - tigrotta60 : RT @_Carabinieri_: Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in Bitcoi… - berenicegalatea : RT @_Carabinieri_: Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in Bitcoi… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in Bitcoi… - marino29b : RT @_Carabinieri_: Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in Bitcoi… -