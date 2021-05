Ufficiale: Pontedera, rinnova il tecnico Maraia (Di venerdì 21 maggio 2021) Attraverso un comunicato il Pontedera ha annunciato il rinnovo di mister Ivan Maraia. Ecco la nota Ufficiale: “La società U.S Città di Pontedera è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il mister Ivan Maraia per il rinnovo del contratto fino a giugno 2022. Il tecnico siederà sulla panchina Granata per la sua quinta stagione consecutiva. In bocca al lupo mister! Insieme al tecnico sono stati confermati anche Federico Vettori, come vice-allenatore, e Claudio Giuntoli come preparatore atletico. Anche il preparatore dei portieri, Massimo Di Pasquale, avendo già firmato un contratto biennale la scorsa stagione, continuerà a far parte dello staff. Nei prossimi giorni il direttore generale Paolo Giovannini, insieme alla società, organizzerà i colloqui anche con ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Attraverso un comunicato ilha annunciato il rinnovo di mister Ivan. Ecco la nota: “La società U.S Città diè felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il mister Ivanper il rinnovo del contratto fino a giugno 2022. Ilsiederà sulla panchina Granata per la sua quinta stagione consecutiva. In bocca al lupo mister! Insieme alsono stati confermati anche Federico Vettori, come vice-allenatore, e Claudio Giuntoli come preparatore atletico. Anche il preparatore dei portieri, Massimo Di Pasquale, avendo già firmato un contratto biennale la scorsa stagione, continuerà a far parte dello staff. Nei prossimi giorni il direttore generale Paolo Giovannini, insieme alla società, organizzerà i colloqui anche con ...

