Traffico Roma del 21-05-2021 ore 09 | 00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia code anche sul tratto Urbano dell'a24 Tor Cervara la tangenziale est coda per un incidente sul Lungotevere dei Tebaldi all'altezza del Ponte Mazzini intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti E anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell'Urbe Traffico incolonnato sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma e tra Spinaceto e ...

