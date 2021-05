Ivan Rakitic | “Che Messi decida di andare dov’è più felice”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha riflettuto sulle sei stagioni che ha trascorso giocando al fianco di Lionelal Barcellona. ??La costanza e l’abilità del suo ex compagno di squadra sono proprie solo di un videogioco secondo il croato. Il centrocampista era arrivato al Barcellona nel 2014 e prima di lasciare il Camp Nou ha vinto numerosi trofei come compagno di squadra dell’argentino. Nella stagione 2020-21 il vicecampione del mondo 2018 è tornato a “casa” tra le fila del Siviglia.: “è un videogioco” In un’intervista rilasciata a Goal, il 33enne croato ha parlato del tempo trascorso insieme al fenomeno del Barcellona. “Un giocatore vuole sempre competere e divertirsi con i migliori giocatori e quando è il migliore di tutti, va anche meglio”, ha dettodi ...