Google: entro il 2029 un computer quantistico commerciale (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli sviluppatori di Google sono fiduciosi di poter costruire un computer quantistico di livello commerciale entro il 2029. Il CEO di Google Sundar Pichai ha annunciato il piano durante il flusso di I/O di oggi e in un post sul blog, l'ingegnere capo dell'IA quantistica Erik Lucero ha ulteriormente delineato l'obiettivo dell'azienda di "costruire un computer quantistico utile e corretto dagli errori" entro il decennio. I dirigenti hanno anche rivelato il nuovo campus di Google a Santa Barbara, in California, dedicato all'IA quantistica. Il campus ospita il primo data center quantistico di Google, laboratori di ricerca hardware e strutture per la fabbricazione di chip ...

