Draghi procede spedito mentre i partiti restano avvinghiati all' ombelico

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente del Consiglio prosegue con efficacia lungo le linee del suo programma e attraverso una chiara comprensibilità della sua impostazione sia in Italia che in sede Europea. È finalmente ...

Proposta che lo stessoha ritenuto inopportuna e da affrontare eventualmente nel quadro di una riforma generale delle tasse. Resta poi precario quanto e più di prima il rapporto con i 5stelle ......a - 10 a causa dei canestri del trio Berra - Cassinerio e Dieng che permette aidi involarsi ... poi sipunto a punto sino ai secondi finali e grazie a 2 tiri liberi di Motta si va all'...Il premier non è il capo di governo tecnico, come qualcuno si ostina a considerarlo e ha esplicitato il panorama parlando di un impegno per l’Italia del futuro ...Un "lungo e cordiale colloquio", quello tra Enrico Letta e Mario Draghi. Questa la formula utilizzata da Palazzo Chigi per segnalare che tra i due non c'e' alcuno strappo. A far pensare che i rapporti ...