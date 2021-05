Certificato Covid digitale Ue, dal primo luglio niente più quarantena nei viaggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regolamento sul Certificato digitale dell'Ue per il Covid, su cui si è raggiunto ieri sera un accordo politico fra i negoziatori della Commissione, del Parlamento europeo e della presidenza di turno del Consiglio, sarà approvato definitivamente nella seconda settimana di giugno ed entrerà in vigore pienamente il prossimo primo luglio, con un periodo di transizione di sei settimane per l'introduzione graduale ("phasing in") delle strutture tecniche necessarie, per i paesi che avranno bisogno di più tempo. "A partire dal primo luglio - ha spiegato oggi a Bruxelles il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders - saranno disponibili tre tipi di certificati: un Certificato di vaccinazione, un Certificato attestante un test ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regolamento suldell'Ue per il, su cui si è raggiunto ieri sera un accordo politico fra i negoziatori della Commissione, del Parlamento europeo e della presidenza di turno del Consiglio, sarà approvato definitivamente nella seconda settimana di giugno ed entrerà in vigore pienamente il prossimo, con un periodo di transizione di sei settimane per l'introduzione graduale ("phasing in") delle strutture tecniche necessarie, per i paesi che avranno bisogno di più tempo. "A partire dal- ha spiegato oggi a Bruxelles il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders - saranno disponibili tre tipi di certificati: undi vaccinazione, unattestante un test ...

